هل وقع علاء عباس مع الشرطة؟؟

2020/10/06 | 19:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وكيل اعمال لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم، علاء عباس، عن الفريق الذي تعاقد معه عباس.

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