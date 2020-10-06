2020/10/06 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزعم فيها أن الإنفلونزا أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن ترامب قال في منشوره المحذوف “كل سنة يموت الكثير من الناس، أحيانا أكثر من 100 ألف شخص، بالإنفلونزا على الرغم من توفر اللقاح، هل يجب علينا أن نغلق بلدنا؟ لا، لقد تعلمنا كيف نتعايش معها (الإنفلونزا)، بنفس الطريقة التي نتعلم بها التعايش مع كوفيد 19، الذي يعتبر أقل فتكا لدى معظم السكان”.

يذكر أن 209000 أمريكي توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا هذه السنة، وهي حصيلة تفوق ضحايا الإنفلونزا في المواسم الخمسة الماضية.

وتشير أرقام المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض إلى أن الحصيلة السنوية لضحايا الإنفلونزا تراوحت ما بين 12000 و61000 منذ 2010.

يذكر أن 1968 هي آخر سنة بلغ فيها ضحايا الإنفلونزا في الولايات المتحدة 100 ألف.

التالي

منذ 4 ساعات

مرسوم أميري بفض دور انعقاد البرلمان في الكويت

منذ 4 ساعات

حصيلة يومية قياسية للإصابات بكورونا في إيران

منذ 21 ساعة

ترامب يحدد موعد مغادرته مركز “والتر ريد” الطبي

منذ يوم واحد

الصحة العالمية ترجح إصابة 760 مليون شخص بـ كورونا

منذ يوم واحد

التحالف الدولي ينفي تعرض أرتاله في العراق إلى هجمات

منذ يوم واحد

إعلان موعد انعقاد قمة “بريكس”

منذ يوم واحد

مسؤول امريكي يحذّر من أي محاولة لاستغلال وضع ترامب الصحي

منذ يوم واحد

السفارة الأرمينية في العراق: حربنا مع أذربيجان ليست دينية ولا عرقية

منذ يوم واحد

منظمة الصحة: اضطراب خدمات الصحة النفسية خلال جائحة كورونا

منذ يومين

الصحة العالمية: العراق في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس ومسيطر عليه

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيسبوك” يحذف منشورا لترامب يتعلق بـ كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيسبوك” يحذف منشورا لترامب يتعلق بـ كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).