“فيسبوك” يحذف منشورا لترامب ادعى فيه أن الإنفلونزا أكثر فتكا من كورونا

2020/10/06 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزعم فيها أن الإنفلونزا أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد.وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن ترامب قال في منشوره المحذوف “كل سنة يموت الكثير من الناس، أحيانا أكثر من 100 ألف شخص، بالإنفلونزا على الرغم من توفر اللقاح.هل […]

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