بجهود نحو 20متطوعاً: مركز عراقي يأوي مئات “الكلاب السائبة” ويوفر لها “ارقى الخدمات”… تعرف على تفاصيله

2020/10/06 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يقوم عدد من المتطوعين من محبي تربية الحيوانات، بإيواء العشرات من الكلاب السائبة في مركز إيواء افتُتِح قبل نحو سنة في أربيل.

ويعمل في المركز نحو 20 متطوعاً لرعاية أكثر من مئتي كلب، ومنها توفير الطعام والخدمات البيطرية، كما يتولون معالجة الكلاب التي تصاب فيما تفقد بعض الكلاب أطرافها مما يعيق حركتها، بسبب ضربها وتعنيفها من قبل المواطنين.

وبسبب زيادة ظاهرة الكلاب السائبة، بدأت منظمات معنية بالحيوانات بإخصاء الكلاب لمنعها من التكاثر.

ولدى القائمين على المركز علاقات تعاون مع المنظمات العالمية العاملة في مجال تربية الحيوانات التي توفر لها الطعام والعلاجات الخاصة، كما اقترحوا على محافظة أربيل تشكيل فريق خاص لنقل الكلاب السائبة والمسعورة من الشوارع والأحياء إلى المركز، كنوع من رد الجميل لصفة الوفاء التي تعرف بها الكلاب.

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