2020/10/06 | 19:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد وزارة المالية :تنجزُ ورقة الاصلاح وتضعُ اللمسات الاخيرة لموازنة(٢٠٢١_٢٠٢٣).

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