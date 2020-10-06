الاردن يفرض حظر تجول شامل لـ48 ساعة

2020/10/06 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن مازن الفراية، عن فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة الموافق 9 تشرين الأول الحالي لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل .وقال الفراية، خلال إيجاز […]

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