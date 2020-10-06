تمديد مدة استيفاء السلف والقروض الزراعية في الاقليم

2020/10/06 | 19:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، موافقة رئاسة مجلس وزراء الاقليم على تمديد مدة استيفاء السلف والقروض الزراعية.

وذكرت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انه بعد مقترحها بتمديد مدة اعادة القروض الزراعية، قررت رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان قبول المقترح، مبينة ان وزارة المالية والاقتصاد ابلغت الوزارة دخول القرار الحكومي حيز التنفيذ.

واضافت طالباني، ان مقترحها طالب ان يكون تمديد استيفاء السلف والقروض بالشكل ادناه وقد وافق المجلس على المقترح كما هو:

اولا: سلفة 80 مليون دينار تم تخفيض الاستيفاء بنسبة 40% سنويا.

ثانيا: سلفة 150 مليون دينار تم تخفيض الاستيفاء بنسبة 50% سنويا.

ثالثا: سلفة 500 مليون دينار تم تخفيض الاستيفاء بنسبة 60% سنويا.

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