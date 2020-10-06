تدمير 4 مضافات لداعش جنوبي كركوك

2020/10/06 | 19:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن سعد حربيه، اليوم الثلاثاء، تدمير اربع مضافات لعصابات داعش الارهابية جنوب كركوك.

وقال حربيه في بيان، انه بناءا على معلومات من جهاز المخابرات في كركوك، شرعت قوه مشتركة بواجب تفتيش في وادي الشاي وتم تدمير 4 مضافات لعصابات داعش الارهابية، حيث تحتوي على وقود (3) برميل، افرشه، اواني طعام، ملابس مدنية، مبيناً انه تم حرق المضافات وتدميرها.

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