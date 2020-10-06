فيديو.. رغم مرور 47 عاما إسرائيل ترفض هزيمتها فى حرب أكتوبر.. ونشطاء تويتر يسخرون من أفيخاي أدرعي

2020/10/06 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تزامناً مع احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيد ، من كل عام ، تأبى إسرائيل الإعتراف بهزيمتها ، التى شاهدها العالم بأكمله ، رغم مرور 47 عاما ، ويبدأ ذلك واضحا مما يقوله أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ، بمناسبة الإحتفال بهذا اليوم.حيث كتب أدرعي ، عبر حسابه على […]

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