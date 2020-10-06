منظمة الصحة العالمية تتوقع موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

2020/10/06 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الثلاثاء، إن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزا بنهاية العام، من دون إعطاء مزيدا من التفاصيل.

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