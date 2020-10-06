المالية النيابية: قانون الاقتراض الجديد لم يصل الى البرلمان

2020/10/06 | 19:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان قانون الاقتراض الجديد لم يصل من الحكومة الى البرلمان.

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