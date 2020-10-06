2020/10/06 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانيون يطالبون بعقد جلسة طارئة لبحث تأخير الرواتب خبراء لـ (الزمان): رهن الإقتصاد العراقي بالقروض يزيد أعباء الأزمة بغداد – قصي منذر اكد خبراء في الشأن الاقتصادي عدم جدوى الاقتراض في ظل استمرار تسريب موارد الخزينة وغياب الرقابة عن اوجه صرف مبالغ القروض، في وقت طالب برلمانيون، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء […]

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