2020/10/06 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل لجنة تحقيقة للكشف عن خروقات إستهداف الأمن بغداد – الزمان ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الكاظمي قوله ان (هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، تمثل رأي الوحدة الوطنية، […]

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