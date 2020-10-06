2020/10/06 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد كردي يشارك في إجتماعات إتفاقية الحماية من الإختفاء القسري البارزاني ومسؤول أمريكي يبحثان أوضاع المنطقة وجهود إستقرارها اربيل – فريد حسن بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي ، آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا […]

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