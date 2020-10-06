سلطة الطيران: لم نتلق تبليغاً من إيران بإلغاء رحلات الخطوط الجوية

2020/10/06 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيها كتاباً رسمياً من الجانب الإيراني بإلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية.

وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية، لم يصل لهما أي تبليغ رسمي من الجانب الإيراني بشأن إلغاء تراخيص الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف، أن "الرحلات الجوية معلقة منذ الـ25 من شهر أيلول ولغاية 9 من شهر تشرين الأول الجاري".

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر.

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