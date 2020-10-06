علاء عباس: قطعت وعدا للراحل احمد راضي بأن عودتي من الاحتراف لن تكون لغير الزوراء

2020/10/06 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أشار لاعب منتخب العراق بكرة القدم وفريق الكويت الكويتي اليوم الثلاثاء (6 تشرين الاول 2020) ،أنه قطع للراحل احمد راضي بأن عودته من الاحتراف لن تكون لغير الزوراء.

علاء عباس : قطعت وعداً للمرحوم احمد راضي بأن عودتي من الاحتراف ستكون حصراً للعب في نادي الزوراء

وذكر عباس في صفحته الشخصية على (فيس بوك) :" وافقت باللعب لنادي جيل فيسنتي البرتغالي بالرغم من قلة العرض المادي الذي كان اقل من عقد الزوراء ".

واضاف :" رفضت عرض الشرطة (المغري جداً) لانني لا اريد ان اكون سبباً في ازمة بين الجماهير ".

وبين:" اختياري اللعب في البرتغال لكونه سيكون محطة اولى للعب في افضل الدوريات الاوربية ".

وكان مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي وفريق الكويت الكويتي علاء عباس قد كشف اليوم الثلاثاء (6 تشرين الاول 2020)، أن اللاعب وقع مع فريق جيل فيسنتي الذي ينشط بالدوري البرتغالي الممتاز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )،إن:" علاء عباس اوقف مفاوضاته مع فريق الشرطة والتي كانت جارية حتى عصر اليوم ليعلن عن تعاقده مع فريق جيل فسينتي البرتغالي الذي ينشط بدوري الكرة الممتاز بالبرتغال".

واضاف،إن: اللاعب سيصل يوم الخميس المقبل الى بغداد لمراجعة السفارة البرتغالية واتمام الاجراءات الخاصة بسمة دخوله الى البرتغال".

ويحتل جيل فسينتي المركز السابع بالدوري البرتغالي بـ 4 نقاط من مباراتين فاز بواحدة وتعادل بالثانية حيث يتصدر الدوري بـ 9 نقاط من ثلاث حالات فوز.

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