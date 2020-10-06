صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/06 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لـ 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم، عدد الاصابات 898 موزعة كالآتي:

أبو غريب 60

ابو دشير 7

الاسكان 11

الاعلام 22

البياع 25

التاجي 22

التراث 9

الحارثية 6

الحرية 54

الخطيب 3

الدورة 31

الدولعي 47

الرحمانية 11

السيدية 17

الشالجية 3

الشعلة 70

الصالحية 5

الطارمية 17

الطوبجي 21

العامرية 10

العطيفية 34

العلاوي 2

الغزالية 62

القادسية 10

الكاظمية 44

المعالف 4

المحمودية 37

المنصور 33

المواصلات 16

الوشاش 9

اليرموك 18

حي الجامعة 34

حي الجهاد 25

حي الخضراء1

حي العامل 41

حي العدل 27

حي الفرات 6

سبع البور5

كرادة مريم 4

شارع حيفا 4

مجمع فندق الرشيد1

جانب الرصافة 16

محافظة ذي قار 2

محافظة بابل 6

محافظة صلاح الدين 1

محافطة النجف 2

محافظة ميسان 2

محافظة البصرة 1".

واضاف ان "حالات الشفاء بلغت: 701 والوفيات: 3".

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