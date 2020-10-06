محدث.. قطاع البنوك يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع عند الإغلاق

2020/10/06 | 19:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة المستثمرين لعودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض واستكماله العلاج.

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