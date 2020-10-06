الطيران العراقية: لم نتلق كتابا رسميا من إيران بإلغاء تراخيص رحلاتنا الجوية

2020/10/06 | 19:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت سلطة الطيران المدني العراقية عدم تلقيها كتاباً رسمياً من الجانب الإيراني بإلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية.وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "سلطة الطيران المدني والخطوط …

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