2020/10/06 | 19:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

264 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مع السفير الاميركي ماثيو تولر، يرافقه قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت مخرجات الحوار الإستراتيجي والعلاقات في المجال الامني.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (6 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، يرافقه قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت".





واضاف، ان "الكاظمي بحث خلال اللقاء تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في المجال الأمني، كما جرى بحث آخر الجهود المتواصلة في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي".





واوضح، ان "اللقاء تطرق كذلك الى الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع السفير الاميركي وقائد التحالف الدولي مخرجات الحوار الإستراتيجي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع السفير الاميركي وقائد التحالف الدولي مخرجات الحوار الإستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).