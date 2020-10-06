المالية تحدد موعد اطلاق رواتب الموظفين المتأخرة عن شهر أيلول

2020/10/06 | 19:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، إطلاق رواتب القطاع العام المتأخرة عن شهر أيلول ابتداء من يوم غد الاربعاء (7 تشرين الأول الجاري)، مشيرة إلى ان الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 تشرين الأول 2020)، إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الأربعاء والأيام التالية"، مشيرة إلى أنها "ملزمة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من أجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية".

وأضاف البيان، أن "الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث إن مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا"، مبينة أنها "تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات".

ولفت إلى أن "فرقة العمل التي تقودها قد أنجزت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي"، منوهة عن أنها "بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023".

وتابع: "ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا".

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