صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ” 898” المسجلة اليوم

2020/10/06 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 898 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————60

ابو دشير —————— 7

الاسكان —————— 11

الاعلام —————— 22

البياع ——————25

التاجي ——————22

التراث ——————9

الحارثية ——————6

الحرية ——————54

الخطيب ——————3

الدورة -———-——31

الدولعي ——————47

الرحمانية —————— 11

السيدية ——————17

الشالجية ——————3

الشعلة ——————70

الصالحية ——————5

الطارمية —————— 17

الطوبجي ——————21

العامرية ——————10

العطيفية ——————34

العلاوي ——————- 2

الغزالية ——————62

القادسية ——————10

الكاظمية -—————-44

المعالف ——————4

المحمودية —————37

المنصور —————-33

المواصلات -————-16

الوشاش —————— 9

اليرموك ——-———18

حي الجامعة ————-34

حي الجهاد —————25

حي الخضراء -————1

حي العامل —————41

حي العدل ——-——- 27

حي الفرات —————-6

سبع البور —————5

كرادة مريم —————- 4

شارع حيفا —————4

مجمع فندق الرشيد—- 1

جانب الرصافة -——— 16

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة بابل ——-—— 6

محافظة صلاح الدين——1

محافطة النجف ——— 2

محافظة ميسان ——— 2

محافظة البصرة ——— 1

الشفاء:

701

الوفيات:

3

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