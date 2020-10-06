2020/10/06 | 19:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزعم فيها أن الإنفلونزا أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تويتر.. فيسبوك يحذف منشوراً جديداً لترامب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تويتر.. فيسبوك يحذف منشوراً جديداً لترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).