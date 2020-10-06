الخارطة الوبائية للكرخ

2020/10/06 | 19:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، عن خارطة التوزيع الوبائي لها.

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