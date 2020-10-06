الطيران المدني تنفي تلقيها تبليغاً رسمياً من طهران بإلغاء رحلات الخطوط العراقية

2020/10/06 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلقَ أي تبليغ رسمي من إيران بشأن إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية.

وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية، لم يصل لهما أي تبليغ رسمي من الجانب الإيراني بشأن إلغاء تراخيص الخطوط الجوية العراقية”.

وأضاف الديوان، أن “الرحلات الجوية معلقة منذ الـ25 من شهر أيلول ولغاية التاسع من شهر تشرين الأول الحالي”.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلنت، أمس الأول الأحد، إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر.

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