2020/10/06 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، موعد

دفع الرواتب المتأخرة لرواتب القطاع

العام لشهر أيلول.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أنه "بناء على

توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن موعد دفع الرواتب المتأخرة لشهر أيلول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن موعد دفع الرواتب المتأخرة لشهر أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).