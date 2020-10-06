كورونا الكرخ: اصطدام بين الشفاء والاصابات بــ”معدل مرتفع”…المناطق الشمالية والغربية تتصدر الموقف

2020/10/06 | 19:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أصدرت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الثلاثاء، توضيحاً يتضمن تفاصيل الموقف الوبائي اليومي.

وقالت الدائرة في بيان إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:

عدد الاصابات 898 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————60

ابو دشير —————— 7

الاسكان —————— 11

الاعلام —————— 22

البياع ——————25

التاجي ——————22

التراث ——————9

الحارثية ——————6

الحرية ——————54

الخطيب ——————3

الدورة -———-——31

الدولعي ——————47

الرحمانية —————— 11

السيدية ——————17

الشالجية ——————3

الشعلة ——————70

الصالحية ——————5

الطارمية —————— 17

الطوبجي ——————21

العامرية ——————10

العطيفية ——————34

العلاوي ——————- 2

الغزالية ——————62

القادسية ——————10

الكاظمية -—————-44

المعالف ——————4

المحمودية —————37

المنصور —————-33

المواصلات -————-16

الوشاش —————— 9

اليرموك ——-———18

حي الجامعة ————-34

حي الجهاد —————25

حي الخضراء -————1

حي العامل —————41

حي العدل ——-——- 27

حي الفرات —————-6

سبع البور —————5

كرادة مريم —————- 4

شارع حيفا —————4

مجمع فندق الرشيد—- 1

جانب الرصافة -——— 16

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة بابل ——-—— 6

محافظة صلاح الدين——1

محافطة النجف ——— 2

محافظة ميسان ——— 2

محافظة البصرة ——— 1

الشفاء:

701

الوفيات:

3

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