مركز المانيا للاتحاد الوطني يزور القنصلية العامة للعراق

2020/10/06 | 20:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مركز المانيا لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في فرانكفورت اليوم الثلاثاء 6 تشرين الاول 2020 القنصل العراقي العام.

وتكون الوفد من دلير سيده وكاروان مهندس مسؤول مركز المانيا وعدد من اعضاء تنظيمات دارمشتات وفرانكفورت.

وجرى خلال لقاء، تسليط الضوء على الاعمال الخدمية للقنصلية العامة للعراق والجالية العراقية بشكل عام والجالية الكوردي على وجه الخصوص والمعوقات التي تقف امامهم.

وتمنى وفد مركز المانيا للاتحاد الوطني ان تكون القنصلية العراقية العامة وبتنسيق جميع الاطراف بيتا للجميع وان تتابع مشاكل ومعوقات الجالية الكوردية وتقديم تسهيلات لها لتسيير معاملات المواطنين وان تمثل جميع المكونات.

من جانبه اكد القنصل العراقي العام، ان القنصلية كثفت من جهودها لخدمة العراقيين دون اي تمييز.



وشكر الرفاق في مركز المانيا للاتحاد الوطني، متمنيا العمل والتنسيق معا واستمرار مثل هذه اللقاءات حول المسائل الوطنية والخدمات وتبادل الاراء.

PUKmedia اعلام مركز المانيا للاتحاد الوطني الكوردستاني‌

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