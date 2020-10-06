عدد إصابات كورونا في الإمارات يتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة

2020/10/06 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإمارات مئة ألف إصابة، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماصية.

وارتفع مجموع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يقطنها حوالي 9.9 مليون نسمة، إلى 100794 حالة، وبلغ مجموع الوفيات 421 حالة.



وقفز العدد اليومي للإصابات الجديدة على مدى الشهرين المنصرمين من 164 في الثالث من أغسطس آب إلى 1231 حالة يوم السبت.

وعزت السلطات هذه الزيادة إلى عدم التزام الناس بالتباعد الاجتماعي.

وأجرت البلاد ما يربو على عشرة ملايين فحص للكشف عن كورونا حتى الآن، وفقا لجهاز الإحصاء الحكومي.

ويظهر إحصاء لرويترز أن دول مجلس التعاون الخليجي الست سجلت 847608 إصابات و7419 وفاة بالفيروس في المجمل.



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