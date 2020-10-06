اصابة ٣ من القوات الامنية بعد تصديهم لمجموعة حاولت اثارة الفوضى في كربلاء

2020/10/06 | 20:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن اصابة ٣ من قوات بين الحرمين الشريفين اثناء تصديهم للمجموعة التي حاولت اقتحام المنطقة واثارة الفوضى بين الزائرين.

وقال المصدر ل”لمعلومة” ان “ثلاثة من قوات الاقتحام التابعة لمديرية حماية الحرمين الشريفين تعرضوا للاصابة بعد تصديهم لمجموعة تطلق على نفسها (ثوار تشرين) بعد محاولتهم الدخول لمنطقة ما بين الحرمين الشريفين وهم يحملون الحجارة ويرددون شعارات استفزازية”.

واضاف انه “وبعد اعتقال عدد من هذه المجموعة تبين انهم من محافظة ذي قار وهدفهم من دخول كربلاء بهذه الطريقة اثارة الفوضى وتعكير اجواء الزيارة قبيل يوم الاربعين”.



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