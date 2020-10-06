شهود: مقتل 11 على الأقل في انفجار ببلدة في شمال غرب سوريا

2020/10/06 | 20:09 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول (رويترز) - قالت مصادر في مستشفى لرويترز إن 11 شخصا عل الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 12 آخرين بجراح يوم الثلاثاء في انفجار ببلدة الباب، التي تخضع لسيطرة فصائل معارضة تدعمها تركيا، في شمال غرب سوريا.وقال شاهد إن الانفجار وقع عندما انفجرت شاحنة كبيرة ملغومة في منطقة مزدحمة بالبلدة.وأظهرت مقاطع مصورة وصور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من موقع الانفجار إلى جانب عدة حرائق وبنايات تعرضت لأضرار.وأظهرت اللقطات المصورة والصور التي تداولها نشطاء العديد من الجرحى أثناء نقلهم من موقع الانفجار بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.وقالت ممرضة في مستشفى محلي لرويترز إن 11 شخصا قتلوا لكن طبيبا في مستشفى محلي أيضا قال إن إجمالي القتلى يبلغ 21 على الأقل.وقالت الإدارة المحلية إن ما لا يقل عن 118 شخصا أُصيبوا بجراح.وقال شاهدان لرويترز إن العديد من المباني لحقت بها أضرار وانهارت جراء الانفجار.وأضافوا أنه تم انتشال أناس من بين الأنقاض.إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي

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