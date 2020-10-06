نائب يكشف : التأثير السياسي منع اوامر قبض صدرت بحق سياسيين وعسكريين متهمين بتهم مختلفة

2020/10/06 | 20:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي الجهات المعنية الى تفعيل الاوامر القضائية التي صدرت بحق عدد كبير من شخصيات سياسية وأمنية.

وقال الزيادي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “أن الفترات السابقة شهدت عدم تنفيذ أوامر القضاء بحق المدانين سواء كانوا شخصيات سياسية أو عسكرية متهمين بتهم مختلفة.

وأضاف الزيادي أن كلمة الفصل هي للقضاء وليس للأحزاب والقوى السياسية أو التأثيرات الخارجية التي تحول دون تنفيذ أوامر القبض، مشيرا إلى أن اوامر قبض صدرت بحق عدد ليس بالقليل منهم لم تنفذ بسبب التأثير الحزبي.

ودعا الزيادي القوى السياسية الى رفع الغطاء السياسي عن اي شخصية يثبت تورطها بهدر وسرقة أموال الشعب العراقي.

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