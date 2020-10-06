اللجنة المالية توضح بشأن قانون الاقتراض الجديد

2020/10/06 | 20:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة المالية، الثلاثاء، عدم وصول قانون الاقتراض الجديد حتى الساعة الى مجلس النواب، مؤكدة ان المجلس يرفض التصويت على قانون بدون اصلاحات.

وقال عضو اللجنة جمال كوجرفي تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (6 تشرين الاول 2020) انه "حتى الساعة، لم ترسل الحكومة العراقية قانون الاقتراض الجديد، وهذا القانون سمعنا به من خلال الاعلام والتصريحات فقط".

واضاف، ان "مجلس النواب العراقي، لا يرفض التصويت على قانون الاقتراض، بل المجلس يرفض التصويت على قانون بدون اصلاحات، ونحن ننتظر ما سيصل الينا من قانون واصلاحات واجراءات حتى يتم التصويت عليها، لكن لا شيء رسمي وصل الينا لغاية اللحظة".

وكانت وزارة المالية، قد اعلنت في وقت سابق إطلاق رواتب القطاع العام المتأخرة عن شهر أيلول ابتداء من يوم غد الاربعاء (7 تشرين الأول الجاري)، مشيرة إلى ان الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور.

ا.ح

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