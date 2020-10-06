وكالة عالمية: مرتزقة عراقيون يقاتلون في حرب أرمينيا وأذربيجان

2020/10/06 | 20:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت السلطات الأمنية في أذربيجان، الثلاثاء، استخدام أرمينيا مرتزقة أجانب من العراق وسوريا في العمليات العسكرية ضدها، خلال اعتراض لاسلكي لاتصالاتهم.

وذكرت الدائرة الإعلامية في جهاز أمن الدولة الأذربيجاني لوسائل اعلام روسية اليوم، (6 تشرين الأول 2020): "تستخدم أرمينيا في عدوانها ضد أذربيجان مرتزقة أجانب، من بينهم مقاتلي الجماعات الإرهابية الكردية، الذين قامت بتجنيدهم على أراضي العراق سوريا.



قام جهاز أمن الدولة في أذربيجان باعتراض لاسلكي لاتصالات الإرهابيين المنتمين لحزب العمال الكردستاني، الذين يشاركون في العمليات العسكرية على أراضي أذربيجان".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول الماضي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.



وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس.



كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ، بحسب وكالة سبوتنيك.

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