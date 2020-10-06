قائمة يوفنتوس لـ دوري أبطال أوروبا.. استبعاد خضيرة وانضمام كييزا

2020/10/06 | 20:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أعلن أندريا بيرلو المدير الفني الإيطالي لنادي يوفنتوس، عن قائمة البيانكونيري التي ستخوض منافسة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021.

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