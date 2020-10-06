البخاتي يكشف صيغة الاتفاق مع الشركة الكورية في التعاقد على إنشاء ميناء الفاو

2020/10/06 | 20:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم البخاتي، صيغة الاتفاق مع الشركة دايو الكورية في التعاقد على إنشاء ميناء الفاو الكبير.

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