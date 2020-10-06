الصحة النيابية: كورونا لم تفقد “شراستها” وارتفاع الاصابات مرهون بهذا الامر

2020/10/06 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، الثلاثاء، ان كورونا لم تفقد شراستها في العراق.

وقال العميري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مسالة فقدان فيروس كورونا شراسته من عدمه يجب ان يعتمد من خلال تقارير منظمة الصحة العالمية والعلماء المختصين ولحد هذه اللحظة لايوجد ما يؤكد فقدان الفيروس شراسته”.

واضاف، ان “كورونا تسجل يوميا من 4-5 الاف اصابة وممكن ان ترتفع الاصابات بشكل اكبر او تنخفض والامر مرهون باطار وحيد هو الالتزام الحقيقي بالاجراءات الوقائية وبخلافه سنرى معدلات الاصابات قد تصل الى مستويات عالية داعيا المواطنين الى ضرورة التعامل بايجابية مع التعليمات الوقائية للموسسات الصحية لتفادي الاصابة”.

ويعاني العراق من ارتفاع لافت في معدلات الاصابة بفيروس كورونا مع تسجيل يومي يصل من 4-5 الاف اصابة.



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