الكاظمي يستقبل السفير الأميركي وقائد التحالف الدولي

2020/10/06 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، مع السفير الأميركي في العراق

ماثيو تولر وقائد التحالف الدولي ضد

الإرهاب الجنرال بول كالفيرت تنفيذ

مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد

وواشنطن.

وذكر بيان

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