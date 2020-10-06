اعلاها بنحو 1400 دولار… تسريبات جديدة تكشف عن أسعار هواتف أيفون القادمة

2020/10/06 | 20:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف متجر Tmall في الصين أن شركة ابل تستعد لبدء الحجز المسبق لسلسلة أيفون 12 في 16 من أكتوبر الجاري، كما تم رصد تفاصيل أسعار الإصدارات القادمة في تسريبات مؤخراً على شبكة الإنترنت، وذلك بحسب موقع gizchina الصيني.

– أسعار هواتف أيفون 12:هاتف أيفون 12 miniهاتف أيفون 12 mini بسعة 64 جيجا بايت بسعر 649 دولار

هاتف أيفون 12 mini بسعة 128 جيجا بايت بسعر 699 دولار

هاتف أيفون 12 mini بسعة 256 جيجا بايت بسعر 799 دولار.

هاتف أيفون 12هاتف أيفون 12 بسعة 64 جيجا بايت بسعر 749 دولار

هاتف أيفون 12 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 دولار

هاتف أيفون 12 بسعة 256 جيجا بايت بسعر 899 دولار.

هاتف أيفون 12 Proهاتف أيفون 12 Pro بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 999 دولار

هاتف أيفون 12 Pro بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار

هاتف أيفون 12 Pro بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1299 دولار.

هاتف أيفون 12 Pro Maxهاتف أيفون 12 Pro Max بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولار

هاتف أيفون 12 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1199 دولار

هاتف أيفون 12 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1399 دولار.

وقد كشفت التسريبات أن أبل تستعد لبدء شحن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف أيفون 12 في 5 من أكتوبر الجاري، على أن ينطلق الحدث الرسمي في 13 من أكتوبر للإعلان عن هذه الإصدارات، كما جاءت تسريبات من موقع Winfuture الأمريكى

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