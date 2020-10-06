أزمة الجائحة في العراق: عدّاد الشفاء يرتفع إلى نحو 82%

2020/10/06 | 20:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق أكثر من 4100 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 387 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 4100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 6 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 4172 إصابات جديدة و67 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 4213 حالة تماثل إلى الشفاء لترتفع النسبة إلى نحو 82%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 61 ألف شخص، 479 منهم تحت العناية المركزة.

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