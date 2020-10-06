بعثة أممية تزور البصرة لمناقشة 4 قضايا

2020/10/06 | 20:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، إيرينا فوياشكوفا - سوليورانو البصرة أمس ، مؤكدة التزام الأمم المتحدة طويل الأمد بدعم حكومة العراق في التحديات الحالية ، لا سيما في أعقاب كوفيد-19.

واضافت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، خلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الثلاثاء: انه رافقت فوياشكوفا-سوليورانو ، زينة علي أحمد ، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وحميدة رمضان لاسيكو ، الممثلة القطرية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العراق.

واشار البيان، انه وخلال لقاء مع محافظ البصرة أسعد العيداني، ناقش المنسق المقيم التحديات التي تواجه المجتمعات في البصرة، بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية وسط الوباء والحاجة إلى تشجيع التعليم المستمر، وخاصة للفتيات.



كما التقت بممثلين من المجتمع المدني للتعبيرعن دعمها لاجراءات اكثر قوة لحماية البيئة ، وفرص العمل طويلة الأجل ، واحترام وحماية حقوق الإنسان.

وقالت المنسقة المقيمة فوياشكوفا -سوليورانو "، حسب البيان، من توفير مصادر مياه موثوقة وآمنة ، إلى إنشاء بنية تحتية صحية عالية الجودة ، إلى تعزيز فرص العمل لشباب البصرة - كان للأمم المتحدة تأثير إيجابي في جميع أنحاء البصرة.



لكن هناك المزيد الذي يجب القيام به".

واضافت: "لا يمكننا إنكار أن تفشي كوفيد-19 قد جلب مجموعة فريدة من التحديات لمجتمع كان يكافح بالفعل للوصول إلى الخدمات الأساسية.



وقالت من خلال مناقشاتي مع المحافظ وأعضاء المجتمع المدني ، كان هناك شيء واحد واضح - رغبة جماعية لضمان تلبية هذه الاحتياجات ، وحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً في البصرة " مضيفة " أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم هذا الجهد".

واوضح البيان، ان فوياشكوفا-سوليورانو قامت مع زينة علي أحمد بزيارة مستشفى الفيحاء ، حيث أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرًا بناء جناح عزل يضم 20 سريرًا لديه القدرة على توفير الرعاية المنقذة للحياة لمرضى كوفيد-19، بالإضافة إلى تقديم بيئة مصممة خصيصًا لموظفي المستشفى لعلاج الحالات بأمان وفعالية.



تم تمويل بناء الجناح والأثاث وبعض المعدات الطبية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأجهزة التنفس الاصطناعي المقدمة من فرنسا.

واشار البيان الى، انه كان على جدول الأعمال أيضًا زيارة إلى منشأة حمدان لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب وسط المدينة والتي نجحت اليونيسف في إعادة تأهيلها ، بالشراكة مع مديرية الصرف الصحي في المحافظة وبتمويل من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (AusAID).



وبفضل إعادة التأهيل هذه، يحصل الان ما لا يقل عن 750.000 من البصراويين على مياه آمنة ونظيفة صالحة للشرب وخالية من الأمراض المنقولة بالمياه.

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