"زجر الاعتداء على القوات المسلحة".. مشروع قانون يثير الجدل في تونس

2020/10/06 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت العديد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية الثلاثاء مشروع قانون يعرض للمناقشة في البرلمان "يحمي" القوات الحاملة للسلاح والجمارك، وعبرت عن رفضها له.

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