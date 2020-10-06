زيدان يتمسك بضم نجم ليون الصيف المقبل

2020/10/06 | 20:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن صفقة جديدة يستهدف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إحضارها إلى سانتياجو برنابيو، في الصيف المقبل.

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