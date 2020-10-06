2020/10/06 | 20:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد العالمي يبدو "أقل سوءاً" مما كان عليه في شهر حزيران، وإنه سيتم إجراء تعديل لتوقعات الصندوق للإنتاج العالمي في 2020 بزيادة "طفيفة".

وذكرت جورجيفا خلال مناسبة في كلية لندن للاقتصاد، "رسالتي الأساسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجدداً من أعماق هذه الأزمة"، مضيفة: "لكن هذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها، تواجه كافة البلدان الآن ما سأسميه الصعود الطويل، وهو صعود صعب سيستغرق وقتا طويلا وسيكون متقطعاً وضبابياً وعرضة للعثرات".

وأشارت إلى أن الصندوق لا يزال يتوقع تعافياً "جزئياً وغير منتظم" في 2021.



وتوقع الصندوق في يونيو أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4 بالمئة في 2021.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي أقل سوءاً مما كان عليه في حزيران ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي أقل سوءاً مما كان عليه في حزيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).