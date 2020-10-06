الصحة تدعو لمحاسبة من يحرض الزائرين على خلع الكمامات

2020/10/06 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص ـ واع ـ محمد الطالبي

دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة من يحرض الزائرين على عدم ارتداء الكمامات، فيما أشارت إلى أن هؤلاء يساهمون في بث الوباء وانتشاره بين الزوار.

وقال مدير عام الصحة في الوزارة، رياض عبد الأمير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفرق الصحية والرقابية التابعة للوزارة لمست عدم وجود أي التزام لدى معظم الزائرين بتعليمات خلية الأزمة، لاسيما في ما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".

ولفت إلى أن "هناك من يحرضون الزائرين على رمي الكمامة ويفترض أن يتم إلقاء القبض عليهم كونهم يسهمون في نشر الوباء"، مشيرا إلى "وجوب التزام الجميع بما فيهم المصاب بالوباء".

وبيّن أن "هذه الأعمال تعد نوعا من أنواع الإجرام ونحن أصدرنا بيانات وتعليمات لأصحاب المواكب، وقد تم تطبيقها من قبل قسم كبير منهم، إلا أننا لمسنا عدم وجود التزام بتلك التعليمات من قبل الزائرين لاسيما ما يتعلق بمسألة التباعد الاجتماعي التي يصعب الالتزام بها في مثل هكذا زيارات مليونية, لكن على الأقل يجب لبس الكمامات التي تعد من أهم وسائل الوقاية التي يمكن تطبيقها بكل بساطة".

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