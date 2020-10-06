الصحة تطالب باعتقال من يحرّضون الزائرين على عدم ارتداء الكمّامات

2020/10/06 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت وزارة الصحة، الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من يحرّض الزائرين على نزع الكمامات، متهمة "جهات" بالمساهمة في نشر الوباء وتفشيه بين الزوار.



وقال مدير عام الصحة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (6 تشرين الاول 2020)، إن "الفرق الصحية والرقابية التابعة للوزارة لمست عدم وجود أي التزام لدى معظم الزائرين بتعليمات خلية الأزمة، لاسيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".

ولفت إلى أن "هناك من يحرّضون الزائرين على رمي الكمامة ويفترض أن يتم إلقاء القبض عليهم كونهم يسهمون في نشر الوباء"، مشيرا إلى "وجوب التزام الجميع بما فيهم المصاب بالوباء".

وبيّن أن "هذه الأعمال تعد نوعا من أنواع الإجرام ونحن أصدرنا بيانات وتعليمات لأصحاب المواكب، وقد تم تطبيقها من قبل قسم كبير منهم، إلا أننا لمسنا عدم وجود التزام بتلك التعليمات من قبل الزائرين لاسيما ما يتعلق بمسألة التباعد الاجتماعي التي يصعب الالتزام بها في مثل هكذا زيارات مليونية, لكن على الأقل يجب لبس الكمامات التي تعد من أهم وسائل الوقاية التي يمكن تطبيقها بكل بساطة".

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