2020/10/06 | 20:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية بأحد أهم عناصر ما تسمى بـ "فرقة الكواسر" في عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد أهم عناصر {فرقة الكواسر} الداعشية في نينوى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد أهم عناصر {فرقة الكواسر} الداعشية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).