الكاظمي يطلع على نتائج التحقيق في اختطاف {سجاد العراقي}

2020/10/06 | 20:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي اليوم الثلاثاء ان نتائج البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي اطلع عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس خلال الاجتماع الأمني في المحافظة.

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