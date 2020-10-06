عملية نوعية تطيح بـ'الرقاوي' غربي نينوى

2020/10/06 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على واحد من أهم عناصر ما تسمى بـ"فرقة الكواسر" بعملية "نوعية تميزت بالجرأة والمباغتة السريعة" غربي نينوى

وقالت المديرية، إنه "في عملية نوعية تميزت بالجرأة والمباغته السريعة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وقوة من فصيل الاستطلاع في لواء 66 للفرقة، من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو (الرقاوي) في قرية الكصيرين بناحية الحمدانية غرب نينوى".

وأضافت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "أحد أهم عناصر ما كانت تسمى بفرقة الكواسر الإرهابية التي شاركت بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية ابان التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".





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