بطلب منه.. 'المطرقة' خارج أسوار القيثارة الخضراء

2020/10/06 | 21:11 - المصدر: السومرية نيوز

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منحت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي ورقة الاستغناء للاعب كرار محمد "المطرقة" بناءً على رغبته.

وقال مشرف فريق الكرة، عضو الادارة، علي الشحماني في بيان، إن "الإدارة منحت اللاعب كرار محمد ورقة الاستغناء الرسمية بناءً على طلبه ورغبته في مغادرة الفريق".وأضاف، أن "الإدارة استندت في موافقتها على رأي المدير الفني للفريق، عبد الغني شهد، الذي لم يمانع هو الآخر في منح اللاعب بطاقة الاستغناء".

وقدم الشحماني "شكره وتقديره نيابة عن الادارة والجمهور للاعب كرار محمد لما قدمه من جهد والتزام كبيرين في المدة الماضية"، متمنيا له "التوفيق في محطته المقبلة".





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